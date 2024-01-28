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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة الزمالك المنتظرة.. المصري يعلن عن انتقال نجمه إلى أهلي بنغازي

صدى البلد

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن انتقال اللاعب الياس الجلاصي إلى نادي أهلي بنغازي الليبي.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك:"رسميــــــاً المصري يعلن انتقال لاعبه "الياس الجلاصي لنادي اهلي بنغازي الليبي بفترة الانتقالات الشتوية".
 ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الكونغولي في دور الـ16، ورغم أنه كان من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب قبلانطلاق البطولة إلا أن أداء الفراعنة في دور المجموعات لم يرتقِ إلى التطلعات وتلقى انتقادات شديدة بعدما تأهل بشقالأنفس إلى دور الـ16.

ولم تكن بداية البطل التاريخي للبطولة الأفريقية التي توج بها 7 مرات موفقة في النسخة المقامة بكوت ديفوار، حيثاستهل مبارياته في البطولة بالتعادل مع منتخبات موزمبيق غانا وكاب فيردي بهدفين، ليحصد 3 نقاط وحالفه الحظبالصعود ثانيا، ما تسبب في مواجهة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب انتقادات عديدة، لكنه يأمل في كسرعقدة هذا الجيل الذي خسر المباراة النهائية مرتين.

في المقابل، لن تكون مهمة الفريق سهلة على الإطلاق، خصوصا أنه سيواجه منتخب الكونغو الديموقراطية الذي سبق أنفاز باللقب مرتين في عامي 1968 و1974، ولا يختلف حال المنتخب الكونغولي كثيرا عن حال المنتخب المصري حيثتأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بعدما حصد 3 نقاط فقط جمعها من التعادل مع زامبيا والمغرببهدف والتعادل أمام تنزانيا سلبيا.


 

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