18 مليون جنيه.. مياه الشرب بسوهاج تضع اللمسات الأخيرة في مجمع المخازن

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء 3 لودر حفار بقيمة 18 مليون جنيه للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وقال عبد الغفار إن هذه المعدات تقوم بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مجمع المخازن المركزية الجاري وضع اللمسات الأخيرة له، والمقام على مساحة 2500 متر مربع، ويضم مخزن التكوين الاستثماري ويشمل جميع الأصول الموردة من آلات ومعدات وأثاث وتجهيزات مكتبية وإلكترونيات ومخزن قطع غيار شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومخزن قطع غيار محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن المواد البترولية.