عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

18 مليون جنيه.. مياه الشرب بسوهاج تضع اللمسات الأخيرة في مجمع المخازن

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء 3 لودر حفار بقيمة 18 مليون جنيه للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

محافظ سوهاج يوجه التحية لشهداء الشرطة.ويضع إكليلا من الزهور

مدير أمن سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وقال عبد الغفار إن هذه المعدات تقوم بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مجمع المخازن المركزية الجاري وضع اللمسات الأخيرة له، والمقام على مساحة 2500 متر مربع، ويضم مخزن التكوين الاستثماري ويشمل جميع الأصول الموردة من آلات ومعدات وأثاث وتجهيزات مكتبية وإلكترونيات ومخزن قطع غيار شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومخزن قطع غيار محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن المواد البترولية.

 

IMG-20240128-WA0031
IMG-20240128-WA0031
IMG-20240128-WA0028
IMG-20240128-WA0028
IMG-20240128-WA0029
IMG-20240128-WA0029
IMG-20240128-WA0030
IMG-20240128-WA0030
سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى مليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

موضوعات متعلقة

صيد الأسماك ينهي حياة طالب صعقاً بالكهرباء في سوهاج

ترشيحاتنا

هددها بإيذاء أبنائها.. تفاصيل النصب على سيدة أجنبية في بورسعيد

الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب

مفاجأة|مدرب منتخب مصر يستقر علي بديل إمام عاشور في مواجهة الكونغو

مصير صادم ينتظر طبيب التجميل المتسبب في تشويه وجه ريهام سعيد.. تفاصيل

الفتيات الكفيفات يبهرن زوار معرض الكتاب بالمشغولات اليدوية

مصدر في السلطة الفلسطينية يكشف عن شرط محوري لإنهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

نقيب الغلابة.. أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل

بوت غريب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ