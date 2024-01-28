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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادٍ عربي كبير يستهدف التعاقد مع حارس منتخب مصر

حراس منتخب مصر
حراس منتخب مصر

دخل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى البنك الأهلى، حسابات الشباب السعودى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادى الشباب السعودى بدأت تحركاتها للحصول على خدمات ابوجبل، لكنها رجَّحت حسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، مرجعةً ذلك إلى رغبة الشباب في عدم الاستعجال في حسم ملف الحراسة.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون أبو جبل تحت أنظار الشباب عندما يحمي عرين منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية، الأحد، في ثمن نهائي بطولة كأس أفريقيا 2023.

ويعاني مركز حراسة المرمى الشباب السعودي بعد إصابة الكوري الجنوبي "كيم سيونج جيو "بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2023 الجارية في قطر.

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