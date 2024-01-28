أحمد حسن يكشف عن اسم المدرب الجديد للزمالك

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اتفاق الزمالك مع المدرب الاجنبي لمده موسم ونصف .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يتفق مع جوميز على تدريب الفريق بعقد يمتد لمدة موسم ونصف موسم "

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات جهود مجلس الإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لتعيين مدير فني أجنبي لتدريب الفريق في المستقبل القريب.

وأكدت تقارير أن الزمالك اقترب من التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد بديلاً لمعتمد جمال، وتلقى المجلس العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، ويبدو أن البرتغالي جوزيه جوميز هو الأقرب حتى الآن.

وكشفت مصادر مسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل مفاوضاتها مع البرتغالي جوزيه جوميز ووكيله، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن راتب شهري للمدرب لا يقل عن 65 ألف دولار، بالإضافة إلى توفير ثلاثة مساعدين، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية لمدة موسم ونصف بعد انتهاء معسكر الفريق في الإمارات.