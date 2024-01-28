"القباج" تفتتح "ديارنا" بالأقصر وتؤكد دعم التضامن الاجتماعي للمعرض ..شاهد

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبرفقتها المستشار مصطفى ألهم و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالاقصر، معرض" دارنا " بساحة ابو الحجاج بوسط مدينة الاقصر.



الجدير بالذكر أن للمعرض يقام على مساحة 1800م داخل ساحة أبو الحجاج الأقصرى، حيث يقدم خلال العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث يأتى استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتى فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى كافة محافظات الجمهورية .

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