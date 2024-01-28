محافظة الأقصر تحتفل بيوم البيئة العالمي .. شاهد

شاركت محافظة الأقصر في الاحتفال بيوم البيئة الوطني ومبادرة ( لا للبلاستيك ) أحادي الإستخدام بحضور محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر وكيل اول وزارة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والمهندس محمد رضوان مدير ادارة البيئة بمحافظة الاقصر والمهندس حمودة صالح مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال مدير ادارة البيئة بمحافظة الاقصر إن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يأتي تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر مشيرا الي أن الاحتفالية شملت تفقد سكرتير عام محافظة الأقصر لاصطفاف معدات وسيارات الحفاظ علي البيئة وعرض أضرار البلاستيك احادي الإستخدام على الصحة وأهمية التوسع فى إستخدام البدائل المناسبة له مع عرض جهود المحافظة في هذا الأمر.

شهد الاحتفالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر مسؤلي ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي وحماية النيل والشباب والرياضة والزراعة والعمل والنظافة والتجميل ومدينة الأقصر.

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