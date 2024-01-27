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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جلسة تفاعلية ضمن فاعليات أندية السكان بمركز شباب الضبعية بالأقصر

صدى البلد

 تنفذ إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضه بالاقصر خطة أندية السكان عن شهريناير٢٠٢٤بعقد ( جلسة تفاعلية) بمركز شباب " الضبعية"  بإدارة شباب"القرنه"، وذلك  بحضور اعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

 

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يأتى  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة  وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات.  وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  


تحت اشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب و جيهان عبد اللطيف مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية  وفريق عمل الاداره صفيه على و احمد زين العابدين وولاء محمود  و عزه محمد واحمد فراج مدير إدارة شباب القرنه وقام بإدارة الجلسه و المدربه هبه سيد احمد بحضور  علاء عبد الحفيظ احمد  منسق أندية السكان بالأقصر.

بالأقصر مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مركز شباب مياه الأقصر خط مياة رئيسي الأقصر

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