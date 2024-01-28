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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع محافظ بورسعيد تطورات أعمال استاد النادي المصري

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل، واستشاري وزارة الشباب والرياضة، لبحث تطور الاعمال انشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد.  

وتناول الاجتماع اهم ملامح البناء في المرحلة الحالية ومطابقتها للمعايير الدولية. واستعرض استشاري وزارة الشباب والرياضة كافة نتائج الاختبارات الفنية للتأكد من الالتزام بالاكواد الفنية.

وناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بالانتهاء من انشاء الاستاد، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بإنشاء الاستاد وفق أحدث نماذج التطوير، ومتابعة تنفيذ الاعمال الانشائية حتي الوقت الحالي.

وأطلع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ في المشروع التي تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع مع الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على اهمية انجاز الاعمال ضمن البرنامج التنفيذي الموضوع.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد علي متابعته المستمرة لمراحل انشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من انشائه في اقرب وقت.

واكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته علي بناء ستاد بورسعيد وذلك ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الرئيس عبد الفتاح السيس الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان محافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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