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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

14 ولاية أمريكية ترسل قوات إلى تكساس لمواجهة غزو المهاجرين

صدى البلد

أعلنت أربع عشرة ولاية أمريكية التزامها بنشر قوات تابعة للحرس الوطني لدعم تكساس في تعزيز دفاعاتها على الحدود الجنوبية، وذلك في إطار الرد على التحديات المتصاعدة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتشمل الولايات أركنساس، وأيوا، وداكوتا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، وداكوتا الجنوبية، وفيرجينيا، وفيرجينيا الغربية، وأيداهو، وفلوريدا، وتينيسي، ونبراسكا، وميسيسيبي.

ووفقا لما نشرته مجلة نيوزويك الامريكية، بدأت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريين جهودها منذ أشهر من خلال إرسال أفراد وموارد لمعالجة الزيادة في موجات المهاجرين على الحدود. 

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين حاكم تكساس جريج أبوت وإدارة بايدن، خاصة بعد قرار المحكمة العليا بأغلبية 5 مقابل 4 الذي يسمح بإزالة الأسلاك الشائكة التي قام مسؤولو تكساس بتركيبها على الحدود.

ووفقا لما نشره موقع أخبار الجيش الأمريكي، أعرب الحاكم أبوت، غير الراضي عن حكم المحكمة، عن استيائه ولم يستبعد اتخاذ المزيد من الإجراءات.

ورداً على ذلك، أصدر 25 حاكماً جمهورياً بياناً مشتركاً يوم الخميس الماضي يدعم السلطة الدستورية في تكساس للدفاع عن نفسها ضد ما وصفه الحاكم أبوت بـ "غزو" المهاجرين، مع تزايد المخاوف بشأن التصعيد المحتمل نحو حرب أهلية.

وأكد البيان التضامن مع الحاكم أبوت وولاية تكساس، وتأييد استخدام الأدوات والاستراتيجيات، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود.

ويستشهد المحافظون بفشل إدارة بايدن الملحوظ في تطبيق قوانين الهجرة وسماحها المزعوم بالإفراج المشروط الجماعي للمهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وفي أغسطس، ساهمت 14 ولاية يقودها الجمهوريون في السابق بموارد وأفراد في عملية لون ستار، وهي مبادرة متعددة الوكالات في تكساس تهدف إلى القبض على المهاجرين غير الشرعيين وإجراء اعتقالات جنائية.

وقام حاكم فرجينيا جلين يونجكين، دعمًا للإجراءات الحدودية في تكساس، بنشر ما يقرب من 100 جندي وطيارين في تكساس بموجب أمر تنفيذي صدر في مايو.

 وقد شاركت ولايات أخرى، مثل أركنساس، التي نشرت 80 جنديًا من الحرس الوطني في الفترة ما بين 24 يونيو و5 أغسطس، ونبراسكا، التي تساهم بقوات حكومية وجنود من الحرس الوطني، بنشاط في جهود إنفاذ القانون على الحدود.

وأعربت حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم عن عزمها زيارة الحدود ووصفتها بأنها "منطقة حرب". وكانت قد نشرت 50 جنديًا من الحرس الوطني في داكوتا الجنوبية الصيف الماضي، مما يشير إلى زيادة محتملة في عمليات النشر.

ولا يزال الوضع على الحدود معقدا، حيث يؤكد قادة الدولة على ضرورة معالجة الأزمات الإنسانية والأمنية الناجمة عن ما يعتبرونه سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن.

وشدد حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت على تزايد التوتر على الحدود وأكد الوقوف إلى جانب تكساس في حق الدفاع عن نفسها.

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