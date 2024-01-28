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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور .. شاهد طلاب المعاهد القومية يخوضون تدريب الـ Dojo فى الرياضيات

تدريب الـ Dojo فى
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات

تشهد المعاهد القومية حاليا عقد فعاليات تدريب الـ Dojo فى الرياضيات الذي يقام من خلال Sprix اليابانية الدولية ، برعاية محمد عبد الهادى القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.

ويشارك فى تدريب الـ Dojo فى الرياضيات الذي يقام من خلال Sprix اليابانية الدولية طلاب من الصف الثانى الابتدائي حتى الثانى الثانوى.

ووفقا لما أعلنته المعاهد القومية ، فإن تدريب الـ Dojo فى الرياضيات الذي يقام من خلال Sprix اليابانية الدولية  ، يهدف التدريب إلى تنمية القدرات العقلية و الحسابية للطلبة و تدريبهم على العمليات الحسابية البسيطة و المعقدة بدون آلة حاسبة.

جدير بالذكر أنه في تدريب الـ Dojo فى الرياضيات الذي يقام من خلال Sprix اليابانية الدولية  ، يقوم الطلبة بأداء تدريبات ال Dojo على smart Phone أو على أجهزة الحاسب الآلى التى تم اعدادها لذلك.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صوراً ترصد إنتظام فعاليات  تدريب ال Dojo فى الرياضيات الذي يقام من خلال Sprix اليابانية الدولية ، برعاية محمد عبد الهادى القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.

جدير بالذكر أن ، المعاهد القومية هي مدارس خاصة بإشراف حكومى ، تديرها جمعيات تعاونية غير خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات ، وهي مدارس تم تأميمها من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 ، حيث كانت مدارس جاليات أجنبية وبعد التأميم تم تسليمها للتعاونيات لتخضع كل مدرسة لجمعية تعاونية تقوم بإدارتها .

ويكون دور مديريات التربية و التعليم في مدارس المعاهد القومية هو التوجيه المالى والإشراف على المدرسين مثل إرسال موجهين لجميع  المواد الدراسية والإشراف على خط سير التعليم مع المعلمين داخل المدارس.

وعلى جانب آخر، كان قد إجتمع محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية بالعاملين بإدارة المعاهد القومية ، وذلك لبحث العديد من الموضوعات والمشكلات الخاصة بالعديد من المدارس

وخلال اجتماعه  بالعاملين بإدارة المعاهد القومية ، قام محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية بحث الرؤية المستقبلية للمعاهد القومية ومدارسها.

وفي نهاية الإجتماع ، أكد محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية ، أنه يتمنى للجميع سنة سعيدة وأن يسدد خطاهم للصالح العام

تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo فى الرياضيات
تدريب الـ Dojo الرياضيات المعاهد القومية Dojo تدريب

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