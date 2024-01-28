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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: اتهامات اسرائيل للأونروا دون دليل ورغبة في إغلاقها لدورها الإغاثي بغزة

صدى البلد

علق الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، على تعليق بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا بسبب ادعاءات اسرائيل ضدها، قائلا إن وكالة "الأونروا" قدمت للرأي العام العالمي فرصة أكبر بتصديق مزاعم اسرائيل وقبولها الاتهام بإعلانها عن إيقاف موظفيها أو التحقيق معهم دون أن يعلم الرأي العام ما طبيعة هذه الاتهامات.

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه يرى أن المسألة مرتبطة بدعاية إعلامية أكثر منها تهمة حقيقية، فإسرائيل اختارت توقيتا مناسبا لأن تعلن هذه التهم رغم مضي أكثر من 120 يوما عن بداية العمليات في غزة.

موظفي الأونروا 

وأشار إلى أن إسرائيل لم تعلن ذلك طوال هذه الأيام رغم أنها إذا كان لديها ما يدين موظفي الأونروا في غزة كانت أعلنت ذلك من قبل، لكنها اختارت توقيتا لتختلق قصة جديدة وسردية جديدة تتناسب مع رغبتها المستمرة في القضاء على الوكالة ودورها الإغاثي في غزة كجزء من تصور ما للحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية وانتقامية على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد أن إسرائيل لديها الرغبة في إيقاف أي فرصة لإغاثة ونجدة هذا الشعب الذي تجرى عملية إبادته بشكل منظم طوال أكثر من 120 يوما مضت، والسند الوحيد طوال هذه الأيام كانت هذه الوكالة وأماكن الإيواء التي توفرها والخدمات الإغاثية التي بقيت لديهم لمساعدة الشعب الفلسطيني في محنته.

وكالة غوث وكالة الأونرو مساعدة الشعب الفلسطيني محمد مصطفى أبو شامة قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني

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