بايدن يتهم جماعات مسلحة مدعومة من إيران بقتل ثلاثة أمريكيين في الأردن

كشف الرئيس جو بايدن، في بيان رسمي، أن هجومًا بطائرة بدون طيار أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأدى إلى إصابة 25 آخرين في شمال شرق الأردن. وعزا الرئيس الهجوم إلى "الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق".

ووقع الحادث في قاعدة قرب الحدود السورية، وأعرب الرئيس بايدن عن حزنه قائلا: "اليوم قلب أمريكا مثقل". وأوضح كذلك: "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه نفذته مجموعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وسيتم حجب هويات أفراد الخدمة الذين سقطوا لمدة 24 ساعة، حيث يعمل المسؤولون على إبلاغ أقاربهم. وأثار الهجوم لحظة حزن وطنية، حيث قدم بايدن وزوجته جيل تعازيهما لأسر وأصدقاء الضحايا.

ولا يزال التحقيق في الهجوم مستمرًا بينما تنعي الولايات المتحدة فقدان هؤلاء المحاربين فيما وصفه الرئيس بايدن بأنه "هجوم حقير وغير عادل على الإطلاق".