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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسرائيل تعلن قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان بالطائرات المقاتلة والمدفعية

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان بالطائرات المقاتلة والمدفعية.

كما ضرب مقاتلو حزب الله مشاة إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

تذكر: أصبح إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله – الجماعة شبه العسكرية القوية المدعومة من إيران – حدثًا شبه يومي منذ أن زاد المسلحون اللبنانيون هجماتهم على إسرائيل بعد يوم من هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.

ويعد القتال من بين العديد من النقاط الساخنة الرئيسية في المخاوف من أن الحرب في غزة سوف تستمر في الانتشار إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

إسرائيل وحزب الله الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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