سيناتور تكساس يدعو الولايات المتحدة لضربة انتقامية ضد طهران

في أعقاب الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار الذي أودى بحياة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأدى إلى إصابة 25 آخرين في شمال شرق الأردن، دعا السيناتور جون كورنين من تكساس إلى توجيه ضربة انتقامية إلى طهران، إيران.

وقع الحادث، الذي أكدته القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM)، عندما استهدفت طائرة بدون طيار في اتجاه واحد قاعدة دورية بالقرب من الحدود السورية العراقية، وهو ما يمثل أول حالة من الوفيات بين القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

أعرب السيناتور كورنين، وهو شخصية بارزة في سياسة تكساس، عن موقفه علي موقع أكس، مشيرًا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيران ردًا على الهجوم. وتسلط دعوة السيناتور للانتقام العسكري الضوء على التوترات المتصاعدة في المنطقة وتثير تساؤلات حول العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة.

ومع تطور الوضع، يراقب المجتمع الدولي عن كثب رد فعل الولايات المتحدة والتداعيات الأوسع على الشرق الأوسط المضطرب بالفعل. وشدد البيان الصحفي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية بشأن الحادث على التحقيق المستمر وتعهد بتقديم التحديثات عندما تصبح متاحة.