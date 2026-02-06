مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس يوم الشبيبة للمرحلة الثانوية بالإيبارشية

تحت شعار "مفتدين الوقت"، ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، يوم الشبيبة للمرحلة الثانوية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها راعي الإيبارشيّة، بمشاركة الأب سامر مسعود، والأب تيموثاوس الشايب، مسؤولي المرحلة، وعدد من الآباء الكهنة.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية عن مدى حب الله لنا، وأنه يبحث عنا جميعًا مثلما كان يبحث عن الخروف الضال، وعندما وجده فرح به، هكذا يفرح بنا وهو معنا في جميع ظروف حياتنا فقد وعدنا أنه إذا نسيت الأم رضيعها هو لا ينسانا، وكلنا لنا مكان في قلب الله.

أهمية الوقت

وأكد صاحب النيافة أنه هكذا علم الله يونان درسًا من خلال شجرة اليقطينة، إنه في وقت الحر أوجد الله ليونان شجرة اليقطينة، والتي من خلالها علم الله ليونان درسًا مهمًا عن مدى حبه للناس أجمعين، كما أن الله من خلال فصح يونان تكون لنا فرصة للتوبة والرجوع إلى حضن الله.

وعقب القداس الإلهي، تم عرض فيلم تسجيلي يناقش أهمية الوقت في حياتنا، وكيف نستثمره، وأن لا نضيعه في أشياء لا قيمة لها، ونعود لاحقًا نندم عليها، ولا سيما أهمية الوقت لهذه الفئة العمرية في حياتهم الروحية، والعملية، والدراسية. واختتم اليوم برحلة نيلية لزيارة الحديقة الريفية، غرب الأقصر، وتوزيع الهدايا التذكارية.