لاعب الزمالك الأسبق: متفائل بالفوز على الكونغو.. وسنصل إلى النهائي

أكد محمد صلاح لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، أنه متفائل بتخطي عقبة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" بركلات الترجيح.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، "إن شاء الله هنكسب ونلعب في النهائي، ولكن ثمّة منتخبات قوية يجب الحذر منها مثل نيجيريا والمغرب، ويهمنا أيضا أن يقدم منتخبنا أداءً مغايرا عما جرى تقديمه في المباراة الأولى بصرف النظر عن الغيابات والإصابات".

وتابع "الإصابات والغيابات ظروف قد يتعرض لها أي منتخب آخر، وبالتالي مينفعش نتلكك أو نقول أعذار وأسباب، إصاباتنا مؤثرة، لكن يمكننا اللعب بشكل أفضل رغم وجودها، وأتمنى أن نلعب بنفس روح وأداء منتخب الرأس الأخضر".

وواصل "فيتوريا يجب أن يضع تشكيلة مناسبة لفريق الكونغو بحيث يوظف لاعبينا في مراكزهم التي يجيدون اللعب فيها، لأن أي خطأ قد يكلفنا هدفا، وبالتالي فإنه يجب أن يحرص على تثبيت التشكيل وأن يتجنب التجارب".

