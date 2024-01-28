محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة .



جاء ذلك بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظه .

وأشار " المحافظ " الى أن المنطقة الصناعية بجمصة من أهم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي والفريد حيث تقع على الطريق الساحلى الدولي وتتوسط ثلاث مؤاني بحرية تجارية هم ميناء دمياط وميناء بورسعيد وميناء الاسكندرية ولكفاءة البنية التحتية بها ووجود كافة الخدمات الخاصة بالسادة المستثمرين .



واوضح "مختار" ان المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي الجديد للمنطقة الصناعية بجمصة والذي تم اضافة منطقة ال 108 فدان اليه كتوسعات للمنطقة الصناعية بعد الانتهاء من ترفيقها والتي ستخدم الاستثمار الصناعي بالمنطقة وستكون اضافة جديدة للصناعة لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة.



وأكد"مختار"ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية.



ومن جانبها قالت مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية انه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" فقد تم التنسيق مع السادة ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن اعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية بمقر إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور لجنة برئاسة السيد المحاسب عصام حجاج مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وضمت في عضويتها كل من السادة مدير ووكيل ادارة الاستثمار ومدير المنطقة الصناعية بجمصة وممثل الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة لاعداد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة والذي تم اعتماده اليوم من السيد الوزير المحافظ وجاري اتخاذ اجراءات العرض على المجلس التنفيذي واصدار قرار نشره بالجريدة الرسمية .