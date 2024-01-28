عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفلبين.. نجل الرئيس السابق دويترتي يسب الزعيم الحالي ويطالبه بالاستقالة

رئيس الفلبين
رئيس الفلبين

حث نجل الزعيم الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي الرئيس فرديناند ماركوس جونيور على الاستقالة، اليوم الأحد، ووصفه بأنه كسول وغير متعاطف في ظل خلاف متفاقم بين العائلتين القويتين سياسيا.

وتعاون ماركوس مع سارة ابنة دوتيرتي لتولي منصب نائب الرئيس في فوزهما بانتخابات عام 2022. 

لكن ظهرت تصدعات في تحالف العائلات مع انحراف الرئيس الحالي عن سياسات سلفه في مجال مكافحة المخدرات والسياسات الخارجية.

وقال سيباستيان دوتيرتي، رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدينة في الفلبين من حيث عدد السكان، إن الجريمة عادت إلى الظهور بعد تخفيف حملة والده المتشددة.
وفي منتدى للقيادة، اتهم ماركوس أيضًا بتعريض الفلبينيين الأبرياء للخطر من خلال السماح للأمريكيين بالدخول، في إشارة إلى توسيع نطاق وصول الولايات المتحدة إلى القواعد العسكرية، بما في ذلك العديد من القواعد القريبة من تايوان. أقام دوتيرتي الأكبر سناً علاقات أوثق مع الصين.

كما عارض سيباستيان دوتيرتي قرار ماركوس باستئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الشيوعيين، قائلا إنه لا يعرف شيئا عن معاناة الناس الذين يعيشون في المناطق التي كانت معاقل للمتمردين.
وقال: 'أنتم كسولون وتفتقرون إلى الرحمة. ولهذا السبب نحن غير سعداء'.
الانتخابات النصفية تلوح في الأفق
وجاءت تصريحاته قبيل اعتلاء ماركوس المنصة في تجمع حاشد قادته الحكومة في العاصمة لحشد الدعم لحملته 'باجونج بيليبيناس (الفلبين الجديدة)' حيث وعد بتحسين خدمات الدولة وشفافية الميزانية.

وكان تحالف ماركوس مع دوتيرتي حاسما في فوزه الرئاسي، لذا فإن توتر العلاقات بينهما قد يكون له آثار على محاولته تعزيز قاعدة دعمه قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ والكونغرس العام المقبل.
وحضرت سارة دوتيرتي، وهي أيضًا وزيرة التعليم، اجتماع الرئيس قبل أن تسافر إلى دافاو للانضمام إلى والدها وإخوتها في تجمع للصلاة ضد التحركات الرامية إلى تعديل الدستور الفلبيني، الذي يدعمه ماركوس.
ويقول بعض معارضي التغيير الدستوري، بما في ذلك عائلة دوتيرتي، إن ذلك مدفوع بأجندة لتغيير النظام السياسي وإزالة القيود المفروضة على فترات الولاية، بما في ذلك ولاية الرئيس، الذي يمكنه حاليًا أن يخدم فترة ولاية واحدة فقط مدتها ست سنوات.
وقال سيباستيان دوتيرتي: 'إنه يضع السياسة في المقام الأول، والحفاظ على الذات... بدلاً من التركيز على الوظيفة'.
'سيدي الرئيس، إذا لم يكن لديك حب وتطلعات للأمة، فاستقيل'.
ومثل شقيقها، تحدت سارة دوتيرتي علناً بعض سياسات ماركوس، بما في ذلك محادثات السلام مع المتمردين الشيوعيين التي قالت إنها 'اتفاق مع الشيطان'.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب ماركوس أو من نائب الرئيس على تصريحات سيباستيان دوتيرتي.

رودريغو دوتيرتي دوتيرتي الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

انفجار يودي بحياة 6 تلاميذ شمال شرق نيجيريا

بايدن يتهم إيران باستهداف القوات الامريكية ويتوعد برد انتقامي

البيت الابيض: لم نغير سياستنا بشأن تسليم أسلحة الى اسرائيل

اسرائيل تعلن قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان بالطائرات المقاتلة والمدفعية

شولتز يدعو إلى استكمال اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي

تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز ظروفه الصعبة

تركيا تدعو دول علقت تمويلها لـ "أونروا" لإعادة النظر في قرارها

بوتين : العلاقات بين موسكو ومينسك تتطور بشكل نشط للغاية

ترشيحاتنا

باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول

فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة التنف وقتل 3 عسكريين أمريكيين

شكري يبحث مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جهود إدخال المساعدات لغزة

بعد رفض السيسي محادثته.. نتنياهو يذكر مصر في مؤتمر صحفي فماذا قال؟

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ