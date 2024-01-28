الفلبين.. نجل الرئيس السابق دويترتي يسب الزعيم الحالي ويطالبه بالاستقالة

حث نجل الزعيم الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي الرئيس فرديناند ماركوس جونيور على الاستقالة، اليوم الأحد، ووصفه بأنه كسول وغير متعاطف في ظل خلاف متفاقم بين العائلتين القويتين سياسيا.

وتعاون ماركوس مع سارة ابنة دوتيرتي لتولي منصب نائب الرئيس في فوزهما بانتخابات عام 2022.

لكن ظهرت تصدعات في تحالف العائلات مع انحراف الرئيس الحالي عن سياسات سلفه في مجال مكافحة المخدرات والسياسات الخارجية.

وقال سيباستيان دوتيرتي، رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدينة في الفلبين من حيث عدد السكان، إن الجريمة عادت إلى الظهور بعد تخفيف حملة والده المتشددة.

وفي منتدى للقيادة، اتهم ماركوس أيضًا بتعريض الفلبينيين الأبرياء للخطر من خلال السماح للأمريكيين بالدخول، في إشارة إلى توسيع نطاق وصول الولايات المتحدة إلى القواعد العسكرية، بما في ذلك العديد من القواعد القريبة من تايوان. أقام دوتيرتي الأكبر سناً علاقات أوثق مع الصين.

كما عارض سيباستيان دوتيرتي قرار ماركوس باستئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الشيوعيين، قائلا إنه لا يعرف شيئا عن معاناة الناس الذين يعيشون في المناطق التي كانت معاقل للمتمردين.

وقال: 'أنتم كسولون وتفتقرون إلى الرحمة. ولهذا السبب نحن غير سعداء'.

الانتخابات النصفية تلوح في الأفق

وجاءت تصريحاته قبيل اعتلاء ماركوس المنصة في تجمع حاشد قادته الحكومة في العاصمة لحشد الدعم لحملته 'باجونج بيليبيناس (الفلبين الجديدة)' حيث وعد بتحسين خدمات الدولة وشفافية الميزانية.

وكان تحالف ماركوس مع دوتيرتي حاسما في فوزه الرئاسي، لذا فإن توتر العلاقات بينهما قد يكون له آثار على محاولته تعزيز قاعدة دعمه قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ والكونغرس العام المقبل.

وحضرت سارة دوتيرتي، وهي أيضًا وزيرة التعليم، اجتماع الرئيس قبل أن تسافر إلى دافاو للانضمام إلى والدها وإخوتها في تجمع للصلاة ضد التحركات الرامية إلى تعديل الدستور الفلبيني، الذي يدعمه ماركوس.

ويقول بعض معارضي التغيير الدستوري، بما في ذلك عائلة دوتيرتي، إن ذلك مدفوع بأجندة لتغيير النظام السياسي وإزالة القيود المفروضة على فترات الولاية، بما في ذلك ولاية الرئيس، الذي يمكنه حاليًا أن يخدم فترة ولاية واحدة فقط مدتها ست سنوات.

وقال سيباستيان دوتيرتي: 'إنه يضع السياسة في المقام الأول، والحفاظ على الذات... بدلاً من التركيز على الوظيفة'.

'سيدي الرئيس، إذا لم يكن لديك حب وتطلعات للأمة، فاستقيل'.

ومثل شقيقها، تحدت سارة دوتيرتي علناً بعض سياسات ماركوس، بما في ذلك محادثات السلام مع المتمردين الشيوعيين التي قالت إنها 'اتفاق مع الشيطان'.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب ماركوس أو من نائب الرئيس على تصريحات سيباستيان دوتيرتي.