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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشعب الجمهوري يدشن مبادرة "شتاء دافئ" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقنا

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى

دشنت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، مبادرة "شتاء دافئ" لدعم الأسر الأولى بالرعاية وإمدادها بالبطاطين، وذلك فى إطار مبادرة "مع الناس" التى أطلقها الحزب. 

يأتي تحت رعاية السيد أحمد الألفى، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الحزب، وبإشراف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، والمهندس هيثم جاب الله أبوالحجاج، الأمين المساعد لشئون العضوية، والمهندس محمد فتحي عبدالهادي، مساعد أمين المحافظة وعضو هيئة المكتب، وبحضور بهاء ضبش، أمين الحزب بمركز قنا.
 

وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم، إن مبادرة "شتاء دافئ"، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار الحرص على مواصلة تنفيذ مبادرة "مع الناس"، التى تستهدف الوصول بالخدمات المتنوعة إلى المناطق الأكثر احتياجاً، لدعم جهود الدولة فى تحقيق الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
 

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وأشار المهندس هيثم جاب الله أبوالحجاج، أمين مساعد المحافظة لشئون العضوية، إلى أن المبادرة شهدت توزيع كميات كبيرة من البطاطين داخل مركز وبندر قنا، من خلال الدفع بسيارات الحزب لتوصيل المساعدات للحالات المستحقة، لافتاً إلى أن المبادرة مستمرة لتغطى معظم المناطق خلال فصل الشتاء.

وأكد المهندس محمد فتحى عبدالهادى، مساعد أمين المحافظة وعضو هيئة المكتب، أن حزب الشعب الجمهوري، يتبنى استراتيجية محددة تعكس اهتمامه ببناء الإنسان، وتحقيق الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

وأشار إلى أننا الجميع شركاء فى بناء التنمية، ومثل هذه المبادرات الإنسانية جزء لا يتجزأ من جهود الحزب لتحقيق التنمية المستدامة.


 

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