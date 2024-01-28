عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأحمر الصارخ| لاميتا فرنجية تمزج بين الأنوثة والجرأة في أحدث إطلالة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

دائما ما تحرص الإعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأثارة والأنوثة في آن واحد لتكن دائما التواجد وسط جمهورها ومتابعيها وتتصدر اهتمامهم.

وخطفت النجمة اللبنانية، الأنظار، بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية جمبسوت مجسم ومكشوف الصدر والظهر باللون الأحمر، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

واعتمدت لاميتا تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية  مع اللون الاحمر في الشفاه.

من هي لاميتا فرنجية؟ 

وتعد لاميتا فرنجية من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

أحدث أعمال لاميتا فى السينما

قدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢١٥٥٨
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢١٥٥٨
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢١٥٤٩
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢١٥٤٩
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢١٥٢٠
IMG_٢٠٢٤٠١٢٨_٠٢١٥٢٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

ترشيحاتنا

إحالة المتهمين بمحاولة خطف طفلتي مدينة نصر إلى محاكمة عاجلة

هافال H6 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

انتظر هواتف Realme للفئة المتوسطة..في تصميم فخامة ساعة Rolex

لهذا السبب.. احذر من الاختبارات وحل الألغاز على فيسبوك

باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ