إطلالة جريئة لـ ندى الكامل تثير جدل متابعيها ..صور

تحرص ندى الكامل طليقة الفنان احمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالإثارة والأنوثة في آن واحد لتكون دائما التواجد وسط جمهورها ومتابعيها وتتصدر اهتمامهم.

وخطفت ندى الكامل، الأنظار، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان فستان شيفون مكشوف الصدر والساق، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .

أما من الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها تنسدل علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على الألوان الترابية الهادئة ما تناسب مع لون بشرتها و رسمة وجهها.

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وتتميز طليقة أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

من هي ندى الكامل؟

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية، كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتليفزيون.