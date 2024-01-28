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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين صبري تمزج بين الأنوثة الجمال في أحدث إطلالة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
 

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جذابه متميزة، مرتديه لوك فورمال واعتمدت على المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٢٣٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٢٣٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٢٣٠
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٢٣٠
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٢٤٤
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٢٤٤
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٣٠١
IMG_٢٠٢٤٠١٢٧_١٩٠٣٠١

وتتميز ياسمين صبري، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وجمالها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ويُعرض حاليا لياسمين صبري فيلمها الجديد أبو نسب بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

ضم فيلم البعبع العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

 

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