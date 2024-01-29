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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024 : الحكم لصالحك

حظك اليوم
حظك اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024

لا ينبغي أن تزعجك أي مشكلة كبيرة متعلقة بالحب، كن حذرًا في المكتب وتعامل مع الثروة بذكاء، صحتك ستكون طبيعية أيضًا اليوم

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

يجب على مواليد برج الجدي المصاب بالسكري أن يكونوا حذرين بشأن نظامهم الغذائي، يجب على مولود برج الجدي الحامل توخي الحذر أثناء ركوب السكوتر أو ركوب الحافلة.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

يمكن للمحررين ومصممي الجرافيك ومحترفي تكنولوجيا المعلومات ترك وظائفهم للانضمام إلى شخص ما للحصول على حزمة أفضل.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

أنت جيد من حيث الرومانسية، الصدق في الحياة العاطفية سيجلب نتائج جيدة، قد تواجه بعض العلاقات بعيدة المدى مشاكل بسيطة وهذا يتطلب التواصل المناسب.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد تفكر أيضًا في تجديد المنزل أو شراء سيارة، سيتم تسوية بعض المسائل القانونية وسيكون الحكم لصالحك، سوف ترث أنثى الجدي أيضًا ممتلكات عائلية، فكر في تسوية كافة المشكلات المالية مع أحد الأخوة أو الأقارب

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