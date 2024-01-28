عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناردين عبد السلام لـ صدي البلد: هذه شخصيتي في مسلسل الكبير أوي

نادرين عبد السلام
نادرين عبد السلام

كشفت الفنانة ناردين عبد السلام لصدي البلد عن مشاركتها في  مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

قالت إنها تجسد  شخصية نسمة وهى بنت لذيذه و دمها خفيف مؤكدة أنها تعشق مسلسل الكبير اوي بكل الأجزاء و الأبطال.

وحقق مسلسل الكبير أوي نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في رمضان الماضي 2023، وشارك فيه مجموعة من النجوم بجانب أحمد مكي أبرزهم رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، كمال أبو رية.

كما شارك في مسلسل الكبير عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد السقا ونور اللبنانية، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز ومصطفى صقر.

شاركت الفنانة ناردين عبد السلام في عدد من أشهر الأعمال الفنية، ومنها مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة وهند صبري، وعُرض خلال الموسم الرمضاني 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما شاركت ناردين عبد السلام في مسلسل الاختيار 3، بطولة الفنان ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، وعُرض في السباق الرمضاني 2022.

ويعتبر آخر أعمال ناردين عبد السلام مسلسل في كل أسبوع حكاية، والذي دارته أحداثه حول الطلاق والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي.

IMG-20240128-WA0023
IMG-20240128-WA0023
IMG-20240128-WA0022
IMG-20240128-WA0022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

أسماء الله الحسنى في القرآن والسنة.. 150 أم 164؟ علي جمعة يجيب

آخرهن ريهام سعيد.. نجمات تشوهت وجوههن بسبب عمليات التجميل| شاهد

احذر.. بهذه الطريقة يتم اختراق تطبيق فيسبوك ماسنجر

وفاة لاعب وكوارث بالوسط الفني.. توقعات ليلي عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا

أسعار نيسان قشقاي 2024 في مصر

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعليقات صادمة بسبب مشاجرة بين 4 رجال في مترو بلندن

بعد جلسة تصويرها الجريئة.. 10 صور أثارت ضجة لهيفاء وهبي |شاهد

ظافر العابدين من العرض الخاص الأول لفيلم "إلى ابني" .. صور

ذعر بسبب ما تفعله النمور في شوارع روسية.. ما القصة؟

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ