ناردين عبد السلام لـ صدي البلد: هذه شخصيتي في مسلسل الكبير أوي

كشفت الفنانة ناردين عبد السلام لصدي البلد عن مشاركتها في مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

قالت إنها تجسد شخصية نسمة وهى بنت لذيذه و دمها خفيف مؤكدة أنها تعشق مسلسل الكبير اوي بكل الأجزاء و الأبطال.

وحقق مسلسل الكبير أوي نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في رمضان الماضي 2023، وشارك فيه مجموعة من النجوم بجانب أحمد مكي أبرزهم رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، كمال أبو رية.

كما شارك في مسلسل الكبير عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد السقا ونور اللبنانية، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز ومصطفى صقر.

شاركت الفنانة ناردين عبد السلام في عدد من أشهر الأعمال الفنية، ومنها مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة وهند صبري، وعُرض خلال الموسم الرمضاني 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما شاركت ناردين عبد السلام في مسلسل الاختيار 3، بطولة الفنان ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، وعُرض في السباق الرمضاني 2022.

ويعتبر آخر أعمال ناردين عبد السلام مسلسل في كل أسبوع حكاية، والذي دارته أحداثه حول الطلاق والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي.