موسم رمضان 2024.. ملك أحمد زاهر تكشف عن دورها في مسلسل «محارب»

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تفاصيل دورها في مسلسل محارب الذي يعرض في موسم رمضان 2024.

ونشرت ملك صورًا من كواليس المسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: شخصية راندا في مسلسل محارب رمضان 2024.

حسن الرداد يبدأ تصوير محارب

وبدأ حسن الرداد تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد محارب، المقرر عرضه في رمضان 2024، ويجسد خلاله شخصية شاب اسمه عزيز محارب، قائلا: الجمهور هيشوف ابن البلد اللي على حق، والعمل يحمل العديد من المفاجآت.

وتدور الأحداث حول في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال محارب



مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.