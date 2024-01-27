بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

احتفلت ريم صبري، شقيقة الفنان رامي صبري، بعقد قرانها، منذ قليل، حيث حرصت على التقاط الصور مع شقيقها وزوجته.

وحضر رامي صبري وزوجته شيري عادل؛ لينفي بذلك شائعات طلاقهما.

رامي صبري يطرح كليب «بين الحيطان»

أعلن الفنان رامي صبري عن طرح فيديو كليب «بين الحيطان»، وذلك بعد النجاح الذي حققته الأغنية، منذ إصدارها.

وكتب رامي صبري من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": “فيديو كليب بين الحيطان بكرة الساعة 6 على يوتيوب ألبوم النهايات أخلاق ”.

وتصدرت أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق لرامي صبري تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عالميًا في أول 48 ساعة من طرحها، كما تواجدت 3 أغنيات أخرى في صدارة التريند مصريًا وعالميًا وهي «جت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».

وكشف النجم رامي صبري عن آخر أغنيات ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» حيث أطلق الأيام الماضية، أغنية جديدة باسم "ليك غلاوة عندي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية بعد أن أطلق 10 أغاني من الألبوم الجديد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

الأغنية الجديدة لرامي صبري "ليك غلاوة عندي" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار ايردم وشيلو يحيى مهدي.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدرت مجموعة من أغنيات الألبوم الجديد التريند على محرك البحث جوجل وموقع التدوينات القصيرة إكس ومنها أغنيات «بين الحيطان وجت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».



كما أطلق رامي صبري اليوم أيضًا ريميكس لأغنية «أمانة يا قلبي»، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو.

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