وقفة في نقابة الموسيقيين غدا للمطالبة بعدول مصطفى كامل عن قرار الاستقالة

ينظم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية، وقفة، داخل مقر النقابة، غدا الأحد؛ لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح إليها منذ أيام.

وقال مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إنه من المقرر تنظيم الوقفة، الساعة 2 ظهرًا داخل مقر نقابة الموسيقيين، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.

وعقد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مؤخرا، اجتماعا، أكدوا فيه رفضهم استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل؛ بعدما أعلن مؤخرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفويض منصبه كنقيب، للفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.

وقال مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان، بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار؛ لاستكمال مسيرته، والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهدك كيانا كبيرا ورمزا للفن، بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها.

وأَضاف البيان: كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن قرار استقالتك من المجلس، ولن نستطع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونعدك بالتغاضي عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، واحنا إيد واحدة، وتنفيذ كل شيء بحرفية.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية،: كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في دعمك.