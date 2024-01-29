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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العربية ادمرت.. نيفين سليم تتعرض لحادثة بعد توقيع كتابها بمعرض القاهرة الدولي

نيفين سلامه
نيفين سلامه

تعرضت نيفين سليم مقدمة محتوى على السوشيال حادثة وبرفقتها أسرتها بعد خروجها من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

و كتبت أحد صديقتها علي صفحتها على السوشيال ميديا انا صديقة نيفين سليم... مع الاسف أتعرضت لحادث سيارة هي و استرها مباشرة بعد خروجها من حفل توزيع كتابها الاول بمعرض القاهرة الدولي للكتاب و هي حالياً في غرفة العمليات... برجاء الدعاء لها "


ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.
ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

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