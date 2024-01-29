شوبير رئيسًا لجمعية رعاية اللاعبين القدامى

خلفًا للواء الراحل عبد المنعم الحاج

تسلّم الإعلامى أحمد شوبير منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى خلفًا للواء الراحل عبد المنعم الحاج الذى وافته المنية منذ شهر.

كما قرّر مجلس إدارة الجمعية فى اجتماعه أمس إقامة حفل يوم الوفاء باسم اللواء الحاج والذي سيقام بمركز التعليم المدنى منتصف الشهر القادم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أن يتم خلاله تكريم 20 نجمًا من نجوم الكرة المصرية القدامى.

المعروف أن مجلس إدارة الجمعية يضم كلاً من الكابتن محمود أبو رجيلة والكابتن عبد العزيز عبد الشافى والكابتن فتحى مبروك والمهندس هانى أبو ريدة والكابتن ربيع يس، بالإضافة لأمين الصندوق الإعلامى صلاح دندش والسكرتير العام محمد الجرجاوى.