بملتقى الهناجر الثقافى.. الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب حلم يتحقق

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب حلم يتحقق" فى السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندسة الاستشارية إيمان العجوز عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأستاذة الدكتورة ميادة عمر وكيل معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، الأستاذة الدكتورة جهاد محمود أستاذة الأدب المقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور رامى عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب السابق ورئيس مؤسسة قدرات مصر .

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى باقة متنوعة من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة "أسرار الجمال" الغنائية .