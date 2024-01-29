عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبكي يشارك في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي| تفاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2024) يمثل فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات في قطاع الرعاية الصحية في الدول العربية والعالم، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الطبية.


جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، اليوم /الاثنين/، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2024"، والذي يعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".


وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على المشاركة السنوية في معرض ومؤتمر الصحة العربي كأكبر حدث في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعرض والمؤتمر يُعتبران منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة عالميًا في مجال الرعاية الصحية.


ودعا الدكتور السبكي، زوار معرض (آراب هيلث) لزيارة أول جناح يتبع الهيئة؛ للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التأمين الصحي الشامل بمحافظات مصر، ودعا أيضًا للاستمتاع بجولات افتراضية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مصر باستخدام تقنية الواقع المعزز، وذلك للتعرف على برامجها المتميزة للسياحة العلاجية.


وأشار إلى أهمية خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، ودعا الزوار للاستفادة منها باستخدام تقنية (الهولوجرام) مع الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية المصريين طوال فترة المعرض، مؤكدا حرص الهيئة والمُضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الدولية وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الصحي في مصر، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.


يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2024)، ينعقد بحضور أكثر من 50 ألف زائر، وأكثر من ألفي عارض من كبرى الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، ويتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، كما يشمل استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الصناعة لتعزيز الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، كما أن الجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض هو جناح رقم (C.C 129).


في السياق.. استقبل الدكتور أحمد السبكي، خلال فعاليات الافتتاح، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية السفير حسام حسين إسماعيل، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرائدة في المجال الصحي الإقليمي والعالمي، وذلك بجناح هيئة الرعاية الصحية في المعرض آراب هيلث، حيث أشاد السفير بتجهيزات جناح الهيئة، كما أعرب عن سعادته وفخره بمشاركة مصر ولأول مرة في القطاع الصحي الحكومي ممثلة في هيئة الرعاية الصحية في فعاليات أكبر حدث في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

ثالث أكبر ممول .. الاتحاد الأوروبي يلوح بتعليق المدفوعات إلى الأونروا

السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي ضد موقع على الحدود الأردنية السورية

وزير المالية: ندرس طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

تحذير من خطورة التصعيد العسكري ..الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا الأوضاع المتوترة في المنطقة

بعد إمبراطور الذهب.. سقوط عصابة التنقيب عن المعادن النفيسة بالصحراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

برغيف فينو وربع لحم.. طريقة عمل البرجر بأقل التكاليف

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

فيديو

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

تجول على جناحي الطائرة.. مكسيكي يتصرف بغرابة .. ورد فعل صادم للمسافرين |فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ