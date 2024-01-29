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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على الخدمات المقدمة في مكاتب الصحة بالمحافظات

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة الخدمات الصحية التى تنفرد بها مكاتب الصحة دونا عن بقية الوحدات الصحية  التابعة لوزارة الصحة والسكان  والتي تتمثل في التالي :- 
− تسجيل واقعات الميلاد و الوفاة.
− استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمولود داخل دائرة المكتب التابع له محل الوالدة   تعطى مجانا اول مرة . 
− حالات تقدير السن  لسواقط قيد الميلاد أقل من عام واستخراج شهادات الميلاد لهم .
− الكشف الطبى على المتوفى داخل دائرة المكتب واستخراج تصريح الدفن المميكن من المنظومة .
− الكشف الطبي الظاهرى لحالات الوفاة الغير طبيعية والمحولة من الشرطة او النيابة .
− استخراج شهادة الوفاة المميكنة للمتوفى داخل دائرة المكتب التابع له محل الو فاة  تعطى مجانا اول مرة  .
− تقديم التطعيمات  الإجبارية  ، والروتينية  للأطفال من سن يوم حتى 18 شهر.
− تنفيذ الحملات القومية للتطعيم «  ضد مرض شلل  الأطفال – مرض الحصبة والحصبة  الألمانية » .
− تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا .
− تقديم خدمة تطعيم الحجاج والمعتمرين .
− تقديم خدمة تطعيم المسافرين الى دول موبوءة .
− تقديم خدمة تطعيم المواطنين ضد  الإلتهاب الكبدى الفيروسى B.
− مكافحة  الأمراض المعد ية عن طريق عمل التقصيات واتخاذ  الإجراءت الوقائية  الإلزمية لمنع انتشار العدوى
وذلك من خالل متابعة المخالطين   للحالات المرضية المعدية وكذلك متابعة المسافرين من والى الخارج .
−  الإصحاح البيئي من  خلال اخذ عينات مياه الشرب الدورية من  الأماكن في دائرة  الإختصاص وارسالها للمعامل
للتاكد من عدم وجود اى مشاكل صحية تؤثر على صحة المواطنين .
− مراقبة ومتابعة  الأغذية المتداولة في األسواق والمحال والمطاعم واتخاذ  الإجراءت اللازمة حيال المخالفات التي
يتم رصدها .

 

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