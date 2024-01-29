تعرف على الخدمات المقدمة في مكاتب الصحة بالمحافظات

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة الخدمات الصحية التى تنفرد بها مكاتب الصحة دونا عن بقية الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والتي تتمثل في التالي :-
− تسجيل واقعات الميلاد و الوفاة.
− استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمولود داخل دائرة المكتب التابع له محل الوالدة تعطى مجانا اول مرة .
− حالات تقدير السن لسواقط قيد الميلاد أقل من عام واستخراج شهادات الميلاد لهم .
− الكشف الطبى على المتوفى داخل دائرة المكتب واستخراج تصريح الدفن المميكن من المنظومة .
− الكشف الطبي الظاهرى لحالات الوفاة الغير طبيعية والمحولة من الشرطة او النيابة .
− استخراج شهادة الوفاة المميكنة للمتوفى داخل دائرة المكتب التابع له محل الو فاة تعطى مجانا اول مرة .
− تقديم التطعيمات الإجبارية ، والروتينية للأطفال من سن يوم حتى 18 شهر.
− تنفيذ الحملات القومية للتطعيم « ضد مرض شلل الأطفال – مرض الحصبة والحصبة الألمانية » .
− تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا .
− تقديم خدمة تطعيم الحجاج والمعتمرين .
− تقديم خدمة تطعيم المسافرين الى دول موبوءة .
− تقديم خدمة تطعيم المواطنين ضد الإلتهاب الكبدى الفيروسى B.
− مكافحة الأمراض المعد ية عن طريق عمل التقصيات واتخاذ الإجراءت الوقائية الإلزمية لمنع انتشار العدوى
وذلك من خالل متابعة المخالطين للحالات المرضية المعدية وكذلك متابعة المسافرين من والى الخارج .
− الإصحاح البيئي من خلال اخذ عينات مياه الشرب الدورية من الأماكن في دائرة الإختصاص وارسالها للمعامل
للتاكد من عدم وجود اى مشاكل صحية تؤثر على صحة المواطنين .
− مراقبة ومتابعة الأغذية المتداولة في األسواق والمحال والمطاعم واتخاذ الإجراءت اللازمة حيال المخالفات التي
يتم رصدها .