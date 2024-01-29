تعرف على الخدمات المقدمة في مكاتب الصحة بالمحافظات

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة الخدمات الصحية التى تنفرد بها مكاتب الصحة دونا عن بقية الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والتي تتمثل في التالي :-

− تسجيل واقعات الميلاد و الوفاة.

− استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمولود داخل دائرة المكتب التابع له محل الوالدة تعطى مجانا اول مرة .

− حالات تقدير السن لسواقط قيد الميلاد أقل من عام واستخراج شهادات الميلاد لهم .

− الكشف الطبى على المتوفى داخل دائرة المكتب واستخراج تصريح الدفن المميكن من المنظومة .

− الكشف الطبي الظاهرى لحالات الوفاة الغير طبيعية والمحولة من الشرطة او النيابة .

− استخراج شهادة الوفاة المميكنة للمتوفى داخل دائرة المكتب التابع له محل الو فاة تعطى مجانا اول مرة .

− تقديم التطعيمات الإجبارية ، والروتينية للأطفال من سن يوم حتى 18 شهر.

− تنفيذ الحملات القومية للتطعيم « ضد مرض شلل الأطفال – مرض الحصبة والحصبة الألمانية » .

− تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا .

− تقديم خدمة تطعيم الحجاج والمعتمرين .

− تقديم خدمة تطعيم المسافرين الى دول موبوءة .

− تقديم خدمة تطعيم المواطنين ضد الإلتهاب الكبدى الفيروسى B.

− مكافحة الأمراض المعد ية عن طريق عمل التقصيات واتخاذ الإجراءت الوقائية الإلزمية لمنع انتشار العدوى

وذلك من خالل متابعة المخالطين للحالات المرضية المعدية وكذلك متابعة المسافرين من والى الخارج .

− الإصحاح البيئي من خلال اخذ عينات مياه الشرب الدورية من الأماكن في دائرة الإختصاص وارسالها للمعامل

للتاكد من عدم وجود اى مشاكل صحية تؤثر على صحة المواطنين .

− مراقبة ومتابعة الأغذية المتداولة في األسواق والمحال والمطاعم واتخاذ الإجراءت اللازمة حيال المخالفات التي

يتم رصدها .