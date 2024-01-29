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رئيس التحرير
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ديني

المنطقة الشرقية الأزهرية: نستهدف اعتماد 20 معهدا من "جودة التعليم" خلال الفصل الدراسي الثاني

الدكتور السيد الجنيدي
الدكتور السيد الجنيدي

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد الجنيدي أهمية توافر عوامل السلامة والأمان بجميع المعاهد الأزهرية المرشحة للاعتماد وتزويدها بأحدث أجهزة ووسائل العرض التي تتماشى مع سياسات النظم الحديثة للتعليم، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل بروح الفريق الواحد.


جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم /الاثنين/ مع إدارة الجودة ومنسوبي المعاهد المرشحة للاعتماد بكافة الإدارات التعليمية الأزهرية بالشرقية، وذلك لبحث تعزير الإيجابيات وإزالة الأسباب التي تحول دون الاعتماد ونشر ثقافة جودة التعليم، وأهميتها للمعاهد التي تطبيق تلك السياسات وأوجه الاستفاده لكل من التلاميذ والمعلمين. 


وقال الجنيدي -خلال الاجتماع- إن ذلك يأتي في إطار حرص منطقة الشرقية الأزهرية على نشر ثقافة الجودة للمعاهد المرشحة للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.


وأوضح أن منطقة الشرقية الأزهرية تستهدف اعتماد 20 معهدا بمختلف المراحل الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.


وشدد الجنيدي على ضرورة عقد ورش عمل تدريبية للمعلمين بالمعاهد المرشحة؛ لرفع الكفاءة التدريسية وتزويدهم بأحدث طرق وأساليب التدريس الحديثة بجانب تدريب شيوخ المعاهد على ثقافة ومبادئ الجودة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمنطقة.

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