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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رزان جمّال بطلة فيلم أسد أسود أمام محمد رمضان

صدى البلد

تقدم النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال البطولة النسائية الأولى لها في السينما المصرية والعربية أمام النجم محمد رمضان من خلال فيلم أسد أسود للمخرج العالمي محمد دياب ومن تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة وأحمد عبد الحميد.


كانت رزان قد خطفت قلوب المشاهدين في مصر والعالم العربي في آخر أدوارها السينمائية بتجسيدها لشخصية إيميلي ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة، وذلك من خلال فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وهو أضخم إنتاجات السينما المصرية، محققاً ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وشاركت رزان في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، وفازت رزان عن دورها فيه بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في مهرجان جمعية السينما التاسع والأربعين.


أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية مسلسل الثمن الذي يُعرض على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة، الذي تجسد فيه دور البطولة أمام باسل خياط، بجانب مشاركتها في الموسم الرمضاني الأخير 2023، لأول مرة كضيفة شرف أمام منة شلبي ضمن أبطال مسلسل تغيير جو الذي عُرض على منصة شاهد، إخراج مريم أبو عوف.


بالإضافة إلى ذلك، كانت رزان جمّال النجمة العربية الوحيدة التي انضمت إلى عالم DC Comics من خلال مسلسل من أعمال نتفليكس The Sandman والذي حقق نجاحًا كبيرًا كأحد أفضل عشرة عروض مشاهدة على Netflix في عام 2022.
 

اشتهرت رزان جمّال في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية. سبقه مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي امبراطورية مين مع هند صبري ومحمد ممدوح، ومسلسل أنا مع تيم حسن. والجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي.


وعلى المستوى العالمي، صنعت رزان اسمًا لنفسها في صناعة السينما العالمية بأدوارها المتنوعة في مشاريع فرنسية وبريطانية وأمريكية، ثلاثة منها شاركت في مهرجان كان السينمائي، وهي Cruel Summer لـ كاني ويست، Une Histoire De Fou لـ روبرت غيديغويان، و Carlos للمخرج أوليفييه أساياس، والذي حصل على جائزة الجولدن جلوب في عام 2011. بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك.

النجم محمد رمضان باسل خياط إطلالة رزان جمال إطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال

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