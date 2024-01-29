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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوزراء يطلق أكبر قافلة طبية مجانية وندوات لتنمية الأسرة في الغربية| صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة وفداً من  اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء و مؤسسة بنك الشفاء على هامش إطلاق اكبر قافلة طبية  تظم كافة التخصصات بمركزي قطور وكفر الزيات بدءًا من اليوم الاثنين وحتي نهاية الأسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، حيث  قام أعضاء الوفد بإهداء درع لمحافظ الغربية تقديرا على التعاون المثمر والبناء بما يصب في خدمة المواطنين بمحافظة الغربية .

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وتابع محافظ الغربية فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية  والتي تم تنفيذها بالوحدة الصحية بقرية الشين بقطور في تخصص "الرمد" والتي شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة، من الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان .

وأشار رحمي إلى ان المحافظة قامت بإطلاق اكبر حملة توعوية حول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرية الشين بقطور ، حيث تضمنت الحملة توزيع مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا ، و إقامة ندوات  توعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و ورش عمل حول مخاطر الزواج المبكر و مجابهة التحرش ، وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر  الإدمان بمدرسة الشين للتعليم الأساسي .

إضافة الى إقامة ورش عمل لأندية الفتاة والمرأة ومشواري بمركز شباب الشين ، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفا الرمد القومي لتنمية الأسرة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري المشروع القومي لتنمية الأسرة

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