بازيليك شبرا تنظم ريسيتال بمناسبة مرور 150 عامًا على ميلاد القديسة تريزا

نظمت بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، حفل الريسيتال الميلادي، بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على ميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع.

جاء ذلك بمشاركة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، والأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، بالإضافة إلى الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب كيرلس مقار الكرملي.

وتضمن الاحتفال عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة فرق كورال: "الوردة الصغيرة" بالكنيسة، "الروح الجديدة"، من بازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، "القديس أنطونيوس البدواني"، بالظاهر، "ومار يوسف للروم الكاثوليك".