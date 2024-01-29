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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محمد صلاح جاهز للمشاركة مع ليفربول.. ميدو يفتح النار وفضل يرد على استفزازات رامي عباس

صدى البلد

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي تقارير تؤكد جاهزية لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح لخوض مباراة فريقه الإنجليزي ضد آرسنال يوم الأحد القادم.

وينافس ليفربول وأرسنال مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

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غضب المصريين

وبعد خروج منتخب مصر بالأمس من بطولة الأمم الإفريقية أمام منتخب الكونغو، في دور الـ 16 ثارت حفيظة المصريين تجاه أنباء عودة صلاح وذلك بعد مغادرته معسكر منتخب مصر بعد ثاني مباريات دور المجموعات.

وعلقت الجماهير على أنباء عودة محمد صلاح أمام الأرسنال بمزيد من الغضب، بعد موقف يورجن كلوب المدير الفني الذي أفصح عن مغادرة محمد صلاح قبل إعلان ذلك من جانب اتحاد الكرة.

ويخضع محمد صلاح لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في مباراة غانا وخروجه من الملعب في آخر الشوط الأول.

صلاح ضيع شخصيتنا

وفي أول رد فعل على الهزيمة والخروج المبكر، فتح أحمد حسام ميدو النار على مسؤولي المنتخب ومحمد صلاح كابتن المنتخب.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "منتخب مصر له تاريخ كبير، ولابد من التعامل مع محمد صلاح بتاريخنا، لك كل الاحترام في مطالبتك بالذهاب إلى ليفربول لتلقي العلاج ولكن لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى صفوف المنتخب".

وأتم تصريحاته: "اللي عمله محمد صلاح وخروجه من المعسكر أفقدنا شخصيتنا كمنتخب كبير ولابد من التعلم لعدم تكرار الأخطاء".

ماذا لو لعب صلاح مباراة أرسنال ؟

واعتبرت الجماهير المصرية أن خوض محمد صلاح مباراة أرسنال القادمة بعد الإعلان قبل ذلك عن وصول مدة تعافيه شهرَا، مؤامرة من نادي ليفربول ضد المنتخب المصري.

وأثارت تصريحات كلوب وإعلانه مغادرة محمد صلاح للمنتخب استياء المصريين، وكذلك تضارب البيانات ما بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر ونادي ليفربول.

وكيل صلاح يستفز المصريين

ورد محمد فضل لاعب منتخب مصر السابق على وكيل محمد صلاح رامي عباس، الذي نشر منشورا استفز فيه المصريين عقب أزمة صلاح قائلًا: "صلاح قيمة كبيرة ولكنه خانه التوفيق ورد بدلا من فيتوريا حول مصيره في الرحيل في حالة الإخفاق .

وأضاف أن حسام حسن وأحمد حسن وعصام الحضري عندما يتحدثون عن منتخب مصر فهم يتحدثون لأنهم الأكثر حصدا للبطولات ويتكلمون من واقع المسؤولية ويتحدثون من قلبهم .

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية أن رامي عباس وكيل محمد صلاح تصريحاته مستفزة ولايفهم طبيعة الشعب المصري واستفزازهم سيجعل المصريين يدوسون عليه وهو لايفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيون جدا.

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