ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

أكد الناقد الرياضي، شريف جمع أن هناك أشياء غريبة حدثت بـ مباراة منتخب مصر، ومنتخب الكونغو الديمقراطية، قائلا :" محمد أبو جبل حارس المنتخب، يرتكب خطأ فادحا أثناء تصديه لركلات الترجيح".



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن أبو جبل بيعمل حاجات في الكرة تحدث لأول مرة، " كل الكور بيترمي يمين مفيش كرة بيترمي في النص، ولا هنا ولا هنا، مش بيشكل في التصدي لـ ضربات الجزاء".



ولفت إلى أن الحارس يجب أن تكون عينه على الكرة، وليس الاتجاه 10 مرات بجانب واحد، وهذا أمر غريب.

مصير فيتوريا مع المنتخب



وأشار إلى أن المدير الفني لـ المنتخب الوطني فيتوريا، لن يرحل وسيظل مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وطالب بحل مشكلات المنتخب وأن يتم اختيار لاعبي المنخب على قد الكفاءة.

