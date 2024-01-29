فضيحة بكل المقاييس.. ميدو ينتقد مفاوضات الأهلي مع أبوجبل قبل مباراة المنتخب

علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر منصة أكس: “‏كيف يستعد لاعب كرة قدم لمباراة مصيرية وهو في مفاوضات على عقده الجديد ليلة المباراة؟ كيف يعلن رئيس نادي البنك الاهلي بإتمام الصفقة قبل مباراة مصيرية للمنتخب ب ٥ ساعات؟ ما حدث في موضوع انتقال ⁧‫ابو جبل‬⁩ للنادي الاهلي فضيحة بكل المقاييس..لا يوجد اي احترام ل ⁧‫منتخب مصر‬⁩”.

وتابع: “ڤيتوريا وجهازه واتحاد الكرة لم يكونوا على علم بأن أبو جبل كان يتفاوض على عقده مع ⁧‫النادي الاهلي‬⁩ خلال ال ٤٨ ساعة الماضية..مهزلة جديدة في تاريخ الكرة المصرية”.

تأهل منتخب الكونغو الديموقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديموقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.