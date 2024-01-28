كرة مدارس.. تعليق مثير من فرج عامر على أداء المنتخب

علق فرج عامر علي اداء المنتخب مصر امام الكونغو في بطولة امم افريقيا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" المنتخب المصري بيلعب لعب مدارس في مباراتةًالحالية امام الكونجو الديمقراطية ، اشعر بالخطر الشديد علي منتخبنا ربنا يستر ".



انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.