بعد رحيل كلوب.. فرج عامر: أتمنى رحيل محمد صلاح لهذا النادي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على إعلان كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الرحيل نهاية الموسم ومصير محمد صلاح.

وكتب فرج عامر، من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك، "طالما يورجن كلوب المدرب العظيم أعلن قراره المحزن بأنه خلاص هيرحل عن تدريب ليڤربول مع نهاية هذا الموسم، فأنا أتمنى أن يخلفه واحد من الاثنين مدربين المتميزين دول بالترتيب، علشان يقدر يكمل المسيرة ويفضل النادي من أقوى الأندية وأشرسها هجومياً في إنجلترا وأوروبا:

١- الأسباني تشابي ألونسو: مدرب فريق باير ليڤركوزن الألماني الحالي، اللي عامل معاهم طفرة في الأداء الهجومي وفي النتائج بلعيبة عاديين مافيهمش ولا نجم كبير، خاصة وإنه كان لاعب سابق محوري في ليڤربول لمدة خمس سنوات.

٢- الإيطالي روبرتو دي زيربي: مدرب فريق برايتون الإنجليزي الحالي، بأداؤه الهجومي الجرئ ودرايته التامة بالبريميرليج.

وأعتقد إنهم لو جابوا أي مدرب تاني غير دول هتحصل كبوة في أداء ونتائج ليڤربول.

وبالنسبة لابننا الغالي فخر مصر والعرب وأفريقيا أبو صلاح اللي كان بيتمتع لسنوات بكم كبير من التفاهم والثقة والمحبة والتقدير من كلوب، فلو اختلف الحال مع المدرب الجديد أياً كان، فأتمنى إنه لو راح السعودية يبقى لنادي الهلال بالتحديد وليس لاتحاد جدة أو أي نادي آخر، وده لضمان استمرار المسيرة المشرفة الحافلة بالأهداف والانتصارات والبطولات. وربنا يوفقه لما فيه الخير، لأنه يستاهل كل خير غصب عن عين أي حد".