عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار مراقبة الأسواق ومنافذ السلع وتحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات والمخالفات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة للعمل على منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومسئولي الإشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وجهاز حماية المستهلك) وغيرها وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة مشيراً إلى تحرير 104 محضراً خلال حملات تموينية بمراكز (ديروط ، القوصية ، ومنفلوط ، وأسيوط ، وأبوتيج ، أبنوب ، وساحل سليم ، وصدفا).


وفي هذا الإطار تم شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 439 بطاقة تموين ذكية داخل أحد المخابز تم تجميعها بقصد الاستيلاء على الدعم، و275 علبة سجائر وذلك لامتناع أحد التجار عن البيع وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر لأحد الأشخاص لحيازته سكر وأرز بدون فواتير وتم مصادرة 350 كجم سكر  و75 كجم أرز، وتحرير ٩ جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٣٨ تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن الخاصة بالمخابز فضلاً عن تحرير 10 تقارير إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن) وذلك بمركز ديروط، أما في مركز ساحل سليم فقد تم ضبط (أحد السيارات محملة بكمية 1250 كيلوجرام من الألبان مخلوطة بمادة كاوية وغير صالحة للاستخدام الآدمي حيث قام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد استخدامها في صناعة الجبنة الموتزريلا)، وفي مركز أبنوب تم ضبط أحد الأشخاص وذلك لقيامه بالتصرف في كمية 5 طن من سكر المبادرة بدون وجه حق، وفي مركز أسيوط تم (ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع سكر المبادرة بمقدار 2050 كجم وتم ضبط 2000 كيس أرز وتم مصادرة 83 علبة سجائر وتحرير محضر سجائر ازيد من السعر وعدد 4 محاضر وتقارير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية).

أسيوط: استمرار حملات رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع وصيانة الكشافات المعطلة

محافظ أسيوط: أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لا تهاون فيه


كما تم تحرير عدد ١٠جنح (5 جنح لتجميع اسطوانات بقصد بيعها في السوق السوداء وتم مصادره 21 اسطوانة، وتحرير جنحة سجائر بدون فواتير وتم مصادره 980 علبه سجائر مختلفة الأنواع، وتحرير 4 جنح سلع بدون فواتير وتم مصادره 2100 كجم أرز و730 كجم سكر) بمركز أبوتيج، و(تحرير عدد 3 جنح سجائر أزيد من السعر وتم مصادرة  152 علبه سجائر مختلفة الأنواع، وتحرير 15 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وتوقف جزئي عن الانتاج) بمركز صدفا.
أما في مركز منفلوط فقد تم (تحرير جنحة ضد أحد الأشخاص لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم مصادره 1836 كيس كراتيه وشيبسي منتهيه الصلاحية وعدد 8 علبه عصير منتهيه الصلاحية)، وفي مركز القوصية تم تحرير عدد 8جنحة تنوعت ما بين بيع اسطوانات أزيد من السعر وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول لأحد المحطات وغلق مستودعات البوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية وامتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 16 علبة سجائر L M) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط أخبار أسيوط حملات تموينية بأسيوط تحرير حملات اشغالات ومرافق مديرية تموين أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بمركز أبوتيج وحي شرق أسيوط

محافظ أسيوط: تسهيلات لإقامة مصنع للأخشاب من المخلفات الزراعية

ترشيحاتنا

نتيجة صفوف النقل في محافظة الجيزة بالرقم القومي ... درجاتك هنا

رئيس وزراء إيطاليا: خطة تمويل بـ5.5 مليار يورو لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

العمل: حريصون على مواصلة تنفيذ خطط تنمية مهارات الشباب وربطها بإحتياجات السوق

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

تحسبًا لضربات أمريكية انتقامية.. المقاومة الإسلامية بالعراق تخلي مواقعها وتغلق هواتفها

ليس مؤهلا للقيادة.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن جبنة الكممبير الفرنسية

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

مقطع يحبس الأنفاس.. 3 كلاب مسعورة تهاجم شاب وسط الليل| شاهد ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ