محافظ أسيوط: استمرار مراقبة الأسواق ومنافذ السلع وتحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة للعمل على منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومسئولي الإشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وجهاز حماية المستهلك) وغيرها وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة مشيراً إلى تحرير 104 محضراً خلال حملات تموينية بمراكز (ديروط ، القوصية ، ومنفلوط ، وأسيوط ، وأبوتيج ، أبنوب ، وساحل سليم ، وصدفا).



وفي هذا الإطار تم شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 439 بطاقة تموين ذكية داخل أحد المخابز تم تجميعها بقصد الاستيلاء على الدعم، و275 علبة سجائر وذلك لامتناع أحد التجار عن البيع وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر لأحد الأشخاص لحيازته سكر وأرز بدون فواتير وتم مصادرة 350 كجم سكر و75 كجم أرز، وتحرير ٩ جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٣٨ تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن الخاصة بالمخابز فضلاً عن تحرير 10 تقارير إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن) وذلك بمركز ديروط، أما في مركز ساحل سليم فقد تم ضبط (أحد السيارات محملة بكمية 1250 كيلوجرام من الألبان مخلوطة بمادة كاوية وغير صالحة للاستخدام الآدمي حيث قام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد استخدامها في صناعة الجبنة الموتزريلا)، وفي مركز أبنوب تم ضبط أحد الأشخاص وذلك لقيامه بالتصرف في كمية 5 طن من سكر المبادرة بدون وجه حق، وفي مركز أسيوط تم (ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع سكر المبادرة بمقدار 2050 كجم وتم ضبط 2000 كيس أرز وتم مصادرة 83 علبة سجائر وتحرير محضر سجائر ازيد من السعر وعدد 4 محاضر وتقارير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية).



كما تم تحرير عدد ١٠جنح (5 جنح لتجميع اسطوانات بقصد بيعها في السوق السوداء وتم مصادره 21 اسطوانة، وتحرير جنحة سجائر بدون فواتير وتم مصادره 980 علبه سجائر مختلفة الأنواع، وتحرير 4 جنح سلع بدون فواتير وتم مصادره 2100 كجم أرز و730 كجم سكر) بمركز أبوتيج، و(تحرير عدد 3 جنح سجائر أزيد من السعر وتم مصادرة 152 علبه سجائر مختلفة الأنواع، وتحرير 15 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وتوقف جزئي عن الانتاج) بمركز صدفا.

أما في مركز منفلوط فقد تم (تحرير جنحة ضد أحد الأشخاص لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم مصادره 1836 كيس كراتيه وشيبسي منتهيه الصلاحية وعدد 8 علبه عصير منتهيه الصلاحية)، وفي مركز القوصية تم تحرير عدد 8جنحة تنوعت ما بين بيع اسطوانات أزيد من السعر وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول لأحد المحطات وغلق مستودعات البوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية وامتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة 16 علبة سجائر L M) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.