جناح القومي للمرأة يزور نظيره المخصص لحلايب وشلاتين ويشيد بمنتجاته اليدوية والتراثية

زار فريق عمل جناح المجلس القومى للمرأة بمعرض الكتاب جناح حلايب وشلاتين فى الموقع المخصص له فى منطقة b56، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.



وقدم الفريق هدايا عينية عبارة عن المنتجات التى صنعتها السيدات خلال الورش التدريبية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، كما قدم الفريق الدعم المعنوى والتشجيع لمنتجات معروضات جناح ملتقى حلايب وشلاتين.

وبحث فريق جناح المجلس القومى للمرأة بمعرض الكتاب، خلال زيارته لجناح حلايب وشلاتين، سبل التعاون فى المستقبل بما يضمن مزيد من تمكين المرأة فى منطقة حلايب وشلاتين .

والجدير بالذكر أن جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب، يقام للعام السادس على التوالى، ويتميز بعرض منتجات يدوية وتراثية ومنتجات أخرى مصنوعة من الجلد والخوص والخرز كلها من صنع البيئة ومن أبرز هذه المنتجات الشنط والأساور والميداليات وغيرها.