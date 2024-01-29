فرقة أوبرا القاهرة تقدم باليه كليوباترا في 4 أمسيات على المسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، 4 أمسيات فنية، تقدم خلالها فرقة باليه أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، باليه كليوباترا من إخراج إرمينيا كامل، وذلك في الثامنة مساء أيام الخميس، والجمعة، والأحد، والاثنين الموافق 1 و2 و4 و5 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بالأوبرا .



وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم "الاثنين"، أن الأمسيات الأربع تأتي ضمن خطة الثقافة المصرية لإثراء ميدان الإبداع في مصر، ويدور باليه كليوباترا حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوباترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأساوية بعد انتصار خصمهما.

وأشارت الأوبرا إلى أن باليه كليوباترا من تصميم خوزيه بيريز (رقصات)، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، ياسر شعلان (إضاءة)، محمد الغرباوي (مناظر)، مانويلا سييرى (ملابس).

ونوهت بأن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها في نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972، حيث طافت العديد من دول العالم، وأصبحت إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991، وتضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية.