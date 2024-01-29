عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع: التشاور مع المنظمات البحرية الدولية حول تداعيات التوترات بالبحر الأحمر

خلال اللقاء
خلال اللقاء

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، مع جاى بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، و نيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة  Lloyd's Market  Association  (LMA)، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومناقشة تأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

هيئة تنمية الصعيد تستقبل وفدا من جامعة قناة السويس

كما حضر اللقاء شيرين النجار رئيس مجموعة النجار للنقل البحري، ومن غرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية.

 

يأتي ذلك استكمالا لجهود هيئة قناة السويس في فتح قنوات اتصال مباشرة مع المجتمع الملاحي الدولي من خلال عقد لقاءات دورية مع مسئولي المؤسسات الملاحية الدولية والخطوط الملاحية المختلفة.

 

في البداية، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز التعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية والتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة الراهنة وطرح رؤى لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية.

 

وأوضح رئيس الهيئة أن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتبادل الرؤى حول تداعياتها والوقوف على تأثيراتها الملموسة على سلاسل الإمداد العالمية وكافة القطاعات المتعلقة بالنقل البحري ومنها قطاع التأمين البحري والذي يشهد ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تعبر من منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

 

من جانبه، أعرب اجاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، موكدا على ما يحمله التواصل من  مردود إيجابي نحو تفهم الظروف الراهنة بسوق النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.

 

وأكد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لاغني عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لما تفرضه من تحديات على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

 

فيما أوضح  نيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة  Lloyd's Market Association  (LMA) أن التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدي ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وسلامة الأطقم بما يؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة، مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة لدى المجتمع الملاحي الدولي.

 

من جهتها، أكدت كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية أن أسعار التأمين البحري تتميز بالمرونة والتغير ويتم تقديرها وفقا للظروف المحيطة، مشيرة إلى أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث تظل سلامة السفن وسلامة الأطقم هي الشاغل الأساسي لدى ملاك السفن وبالتالي ترتفع قيم التأمين البحري على السفن المارة في تلك المنطقة.    


                 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

ترشيحاتنا

نتيجة صفوف النقل في محافظة الجيزة بالرقم القومي ... درجاتك هنا

رئيس وزراء إيطاليا: خطة تمويل بـ5.5 مليار يورو لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

العمل: حريصون على مواصلة تنفيذ خطط تنمية مهارات الشباب وربطها بإحتياجات السوق

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

تحسبًا لضربات أمريكية انتقامية.. المقاومة الإسلامية بالعراق تخلي مواقعها وتغلق هواتفها

ليس مؤهلا للقيادة.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن جبنة الكممبير الفرنسية

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

مقطع يحبس الأنفاس.. 3 كلاب مسعورة تهاجم شاب وسط الليل| شاهد ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ