هيئة تنمية الصعيد تستقبل وفدا من جامعة قناة السويس

استقبلت هيئة تنمية الصعيد وفدًا من كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، حيث قاد الوفد الدكتور محمد وصفي علوان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد إبراهيم شعبان أستاذ أمراض النبات، والدكتور أحمد إبراهيم محمد أستاذ أغذية النباتات والأسمدة.

تم خلال الزيارة تفقد مشروع زراعة الجوجوبا الذي يمتد على مساحة ٣٠٠٠ فدان، ويعتمد على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً. يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق أقصى استفادة منها، مع إنتاج زيت الجوجوبا الذي يتمتع بعائد اقتصادي مرتفع.

قام الوفد بالاستماع إلى شرح حول برامج المشروع ومراحل تنفيذه، بتوجيهات من اللواء المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وأشاد الوفد بفوائد المشروع وأثنوا على تنفيذه بشكل ناجح، مُعبِرين عن تقديرهم لجهود الهيئة في دعم مشروعات تعزيز التنمية في المناطق، و تحقيق التنمية المستدامة وتنمية الموارد المحلية في مشروع الجوجوبا، وتعزيز التعاون بين الجامعات والهيئات الرسمية لتحقيق مصلحة المجتمع.