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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمبري بـ 140 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم.. فيديو

اسعار الاسماك
اسعار الاسماك

رصدت عدسة “صدى البلد”، أسعار الأسماك اليوم، الاثنين الموافق 29 يناير  2024، وفقا لحركة البيع والشراء في سوق باسوس .

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو السمك البلطي متوسط سعر 75جنيها الوسط و80 جنيها الكبير .

وبلغ سعر كيلو السمك البوري 130 جنيها .

وبلغ سعر كيلو السمك قشر البياض 160 جنيهًا.

وسجل كيلو سمك الفيليه البلطي 180 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الماكريل 140 جنيها.

وسمك المكرونة 75 جنيها للكيلو والمرجان ب 50 جنيها للكيلو . 

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 140 للحجم الصغير الي 400 جنيها للحجم الجامبو .

فيما تراوح سعر الدنيس من 280 إلى320 جنيهًا.

اما كيلو سمك التونة بلغ 75 جنيها.

والكابوريا تبدا من 140جنبها الي 180 جنيها على حسب الحجم

والجندوفلي يبدأ من  35 جنيها الي 50 جنيها للكيلو. 
 https://fb.watch/pTi1f8NC9w/?mibextid=Nif5oz

50 جنيها للكيلو اسعار الاسماك البوري الجمبرى السمك البلطي الفيليه البلطي التونة سعر كيلو الجمبري سمك المكرونة سوق باسوس يناير 2024

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