أخبارالتكنولوجيا..أحدث هاتف Honor بمواصفات ستذهلك.. سماعات إيربودز بشحن يمتد لـ 45 ساعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بدأت شركة Realme في طرح الإصدار الرسمي من واجهة Realme UI 5.0 على هاتفها الذكي GT Neo 5 SE في الصين. يحمل التحديث رقم الإصدار RMX3700_14.0.0.210(CN01)، ويقدم أحدث الميزات والتخصيصات التي توفرها واجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام التشغيل Android 14.

بعد عودة العلامة التجارية Honor إلى السوق الهندية بنجاح مع هاتفها الأول، تستعد الآن لإطلاق هاتفها الثاني Honor X9B في هذا السوق الكبير. لم يتم الكشف عن تاريخ الإطلاق الرسمي بعد، ولكن التسريبات تشير إلى إمكانية الإعلان عنه بين 8 و 9 فبراير القادم.

بعد إطلاقها سماعات Immortal 201 الأسبوع الماضي، كشفت boAt عن سماعة Airdopes 91 الجديدة والموفرة في الهند. تتميز Airdopes 91 بتصميم مريح داخل الأذن ومكبر صوت 10 مم وتقنية boAt Signature Sound لتوفير تجربة صوت غامرة للمستخدمين. كما أنها مزودة بتقنية Dual mic ENx التي تعمل على تحسين جودة المكالمات.

بعد إطلاق هاتف OnePlus Ace 3 القوي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، يتوقع إطلاق هاتفين آخريين ضمن سلسلة Ace 3: هاتف Ace 3V المتوسط ونسخة Pro أعلى منه.

رغم نجاح نظارة آبل الجديدة Vision Pro وتحقيقها لمبيعات طلبات مسبقة جيدة تتراوح بين 160,000 و 180,000 وحدة بحسب تقديرات المحلل Ming-Chi Kuo، إلا أن مستخدميها سيصابون بخيبة أمل إذا كانوا يأملون بمشاهدة نتفليكس عليها في الوقت الحالي.