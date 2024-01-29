بـ 444 جنيها.. أحدث سماعات إيربودز بشحن يمتد لـ 45 ساعة

بعد إطلاقها سماعات Immortal 201 الأسبوع الماضي، كشفت boAt عن سماعة Airdopes 91 الجديدة والموفرة في الهند. تتميز Airdopes 91 بتصميم مريح داخل الأذن ومكبر صوت 10 مم وتقنية boAt Signature Sound لتوفير تجربة صوت غامرة للمستخدمين. كما أنها مزودة بتقنية Dual mic ENx التي تعمل على تحسين جودة المكالمات.

الميزة الرئيسية: أهم ما يميز Airdopes 91 هي عمر بطاريتها المذهل - 45 ساعة من التشغيل المتواصل. بالإضافة إلى ذلك، فهي مزودة بتقنية الشحن السريع ASAP Charge التي تسمح لك بالاستمتاع بـ 120 دقيقة من التشغيل بشحنة 10 دقائق فقط عبر منفذ Type-C.

بـ 444 جنيه..أحدث سماعات إيربودز بشحن يمتد ل 45 ساعة

ميزات أخرى:

• وضع تأخير منخفض يبلغ 50 مللي ثانية، مما يجعلها مناسبة للألعاب ومشاهدة الأفلام.

• تدعم المساعدين الصوتيين.

• مقاومة للماء والعرق بتصنيف IPX4.

السعر والتوافر

يتوفر Airdopes 91 بثلاثة ألوان: الأسود النشط والأزرق النجمي والرمادي الضبابي. يبلغ سعرها 1،199 روبية هندية أي ما يعادل 444 جنيها مصريا، ستكون متاحة للشراء بدءًا من 1 فبراير على Amazon.in وموقع boAt الرسمي.