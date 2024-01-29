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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل صحة الشيوخ: مشروع الضبعة النووي نقلة تاريخية لمصر بمجال الطاقة

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على الأهمية القصوى لمشروع الضبعة النووي استراتيجيا واقتصاديا، فعلى المستوى الاستراتيجي فهو قرار تاريخي باقتحام مصر النادي النووي وعلى المستوى الاقتصادي فوائده هائلة.

ولفت د حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع الضبعة النووي نقلة اقتصادية يؤمن احتياجات مصر من الطاقة لتواصل انطلاقتها التنموية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى بدء الصبة الخرسانية في مشروع الضبعة النووي، باعتباره قرار تاريخي يحسب للرئيس السيسي، كما إنه مشروع حيوي في مجال الطاقة سيكون له أثره البعيد على مستقبل الوطن وتأمين الإمدادات في مجال الطاقة.

وشدد د. خضير، أن الضبعة النووي سيساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويجنب تقلبات أسعارها، كما يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الواسعة في البلاد.

واختتم  وكيل صحة الشيوخ، بأن مشروع الضبعة النووي يضاف إلى مسيرة الإنجازات في مجال التعاون المصري الروسي، لافتا إلى تسارع خطواته ليعكس الأهمية البالغة التى توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة، إيمانا بدورها الحيوى في استكمال أركان الجمهورية الجديدة..

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